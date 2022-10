Superkomputer Athena ruszył w serwerowni AGH. Jest najszybszy w Polsce

Superkomputer Athena został uruchomiony 4 października 2022 roku, ale instalacja odbyła się już w 2021 roku w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet w AGH w Krakowie - podaje MEiN . Urządzenie składa się z 48 serwerów z procesorami AMD EPYC, 1 TB pamięci operacyjnej oraz 384 kart Nvidia A100. To układy z rdzeniami Tensor dostosowane w szczególności do analizy dużych zbiorów danych. Athena istotnie wspomoże rozwój polskiej nauki.

Co ciekawe, instalacja Atheny to dopiero "początek". Ministerstwo podaje, że Polska została także wytypowana jako jedno z 5 państw UE do większego projektu na skalę europejską (EuroHPC Joint Undertaking) związanego z udostępnianiem mocy obliczeniowej superkomputerów na potrzeby nauki. Pod koniec 2023 roku w naszym kraju ma powstać system skali mid-range o mocy kilkukrotnie większej niż najszybsza obecnie Athena, którego operatorem również będzie Cyfronet AGH w Krakowie.