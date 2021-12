Microsoft 365 podrożeje. Płacenie co miesiąc straci sens

Serwis CNBC donosi o planowanych wzrostach cen pakietów Microsoft 365 dla firm. Według uzyskanych informacji, w 2022 roku ceny mają wzrosnąć o 20 proc. w przypadku opłacania usługi co miesiąc. Microsoft ma w ten sposób zachęcać, by opłacać pakiet w trybie rocznym - tutaj ceny mają pozostać bez zmian.

Co ciekawe, oficjalnie Microsoft oferuje firmom pakiet tylko w subskrypcji rocznej, ale w praktyce da się z miesiąca na miesiąc płacić tylko za dany okres rozliczeniowy - podaje CNBC. Przedsiębiorcy mają zostać zniechęceni do takiego podejścia, aby z góry płacić za cały rok. W rozrachunku rocznym będzie to mniejszy wydatek niż suma comiesięcznych opłat, więc takie rozwiązanie ma swoje zalety, ale producentowi chodzi oczywiście głównie o utrzymanie klienta na dłuższy okres.