Ministerstwo ostrzega. Ktoś próbuje oszukać przedsiębiorców

Ministerstwo przypomina przy okazji, by wszystkie przypadki podejrzanych wiadomości zgłaszać do analizy do CERT Polska - co w przypadku wiadomości SMS można zrobić z wykorzystaniem numeru 8080, zaś gdy chodzi o e-maile i inne incydenty odnotowane w sieci, wykorzystując formularze zgłoszeniowe na stronie CERT Polska.