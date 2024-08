CERT Polska ostrzega kupujących bilety komunikacji miejskiej

CERT Polska zwraca uwagę na nasilające się ataki na klientów, którzy próbują kupić przez internet tanie bilety komunikacji miejskiej . To ważne zwłaszcza w okresie przygotowań młodzieży do rozpoczęcia roku szkolnego (w czasie samych wakacji oszuści zwykle wykorzystują m.in. wątek koncertów ). W różnych miejscach, a zwłaszcza w mediach społecznościowych, można trafić na spreparowane reklamy sugerujące możliwość zdobycia biletów w wyjątkowo niskich cenach . To niebezpieczne.

Kupując bilet długookresowy, warto więc poświęcić na to dłuższą chwilę, dokładnie sprawdzić daną ofertę i przeanalizować adres docelowy strony, gdzie podajemy dane związane z płatnością. Zależnie od formy ataku, oszuści próbują w ten sposób zdobyć nie tylko dane uwierzytelniające do konta w banku, ale czasem także numery karty płatniczej. Jeśli wejdą w ich posiadanie, mogą próbować "podpiąć" kartę do subskrybowania jakiejś usługi. Często pobierana regularnie kwota jest celowo niska, by poszkodowany długo nie zorientował się, że z jego konta ubywają pieniądze.