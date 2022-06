Monitor 24 cale do 1000 zł. Przegląd ciekawych modeli

Jaki 24-calowy monitor kupić? Decyzję należy podjąć samodzielnie, ale krótkie przeglądy pomogą w poszukiwaniach. Warto spokojnie zastanowić się nad widełkami cenowymi oraz głównymi cechami sprzętu, które będą dla nas miały największe znaczenie. Wybraliśmy dwa przykładowe modele, które naszym zdaniem mogą być interesującymi opcjami na monitor gamingowy, ale i taki do zwykłej pracy oraz codziennego przeglądania internetu.

Monitor BenQ GL2480

Ciekawym przykładem 24-calowego monitora może być model BenQ GL2480 z matrycą TN i proporcjami 16:9. Jest to sprzęt wyposażony w rozwiązania Eye-Care, które mają się przekładać na mniejsze zmęczenie oczu. Zalicza się do nich m.in. tak zwane Low Blue Light oraz Flicker-Free. To pierwsze jest odpowiedzialne za filtrowanie nadmiaru niebieskiego światła, natomiast Flicker-Free jest redukcją niepożądanego migotania. W związku z tego typu dodatkami monitor BenQ GL2480 może się sprawdzić jako całkiem niezła propozycja sprzętu do codziennej pracy i przeglądania internetu.

Źródło zdjęć: © BenQ Monitor BenQ GL2480

Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli (Full HD) jest zdaniem wielu w sam raz dla ekranu o przekątnej 24" – na zdecydowanie większym ekranie mogłoby się to prezentować mniej atrakcyjnie. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że niektóre osoby nie mają bardzo mocnych komputerów i w związku z tym, że bardziej zależy im na uzyskaniu wysokiej płynności w grach, często wręcz szukają monitorów Full HD, natomiast unikają 2K i 4K. Niestety nie ma tu obsługi HDR.

Częstotliwość odświeżania ekranu na poziomie 75 Hz będzie odpowiednia do home office, ale w graniu też się sprawdzi. Oczywiście bardziej wymagający gracze mogą się rozglądać za wyższymi wartościami i szukać monitorów 120 Hz, a czasem nawet monitorów 360 Hz. Jeżeli traktujemy temat gier poważnie, warto zainteresować się także czasem reakcji. Sprawdza się to na przykład metodą GTG (Gray To Gray), która pozwala zrozumieć, jaki czas jest potrzebny do przełączenia piksela między dwoma stanami szarości. Czas reakcji jest mierzony w milisekundach, a wartość w okolicach 1 ms zadowala większość miłośników rozrywki elektronicznej. Producent podaje, że BenQ GL2480 cechuje się właśnie takim poziomem, czyli 1 ms. Krótko mówiąc, jest to ciekawa propozycja do pracy i gier, a cena w okolicach 700 zł wydaje się być rozsądna.

Monitor LG 24GN650-B

Pierwszy przykład 24-calowego monitora do 1000 zł był wyważoną propozycją, która spodoba się również graczom, ale niektórzy mogliby poczuć niedosyt. W związku z tym nasza druga propozycja ma trochę wyższą częstotliwość odświeżania. Monitor LG 24GN650-B z matrycą IPS to już 144 Hz, co nie jest czymś kluczowym dla wszystkich użytkowników, lecz najzagorzalsi fani szybkich strzelanek, do tego ogrywanych w trybie multiplayer, prawdopodobnie docenią odświeżanie na wyższym poziomie.

Warto dodać, że ewentualne rozrywanie obrazu (screen tearing) jest tu minimalizowane przez technologię AMD FreeSync Premium, która przyczynia się do adaptacyjnego synchronizowania obrazu generowanego przez kartę graficzną z klatkami odświeżanymi przez monitor. Myśląc o monitorze do gier zawsze warto rzucić okiem na dostępność tych rozwiązań w modelu, który nas akurat interesuje. Oczywiście czas reakcji wynosi 1 ms, żeby nie było wątpliwości co do tego, że LG 24GN650-B sprawdzi się w grach wymagających refleksu. Producent wspomina również o takich dodatkach, jak chociażby Dynamic Action Sync, które ma zmniejszać opóźnienie wejściowe.

Jest jeszcze obsługa HDR10, czyli wyświetlanie szerszego zakresu barw i kontrastu. Nie zabrakło Flicker Safe, czyli redukcji migotania. Rozdzielczość to 1920 x 1080 pikseli (Full HD), proporcje ekranu wynoszą 16:9, a zainteresowane tym osoby mogą obrócić ekran do używania w pionowej orientacji. Jest to tylko jeden z możliwych przykładów, ale monitor wydaje się być całkiem ciekawą propozycją w cenie około 900 zł.