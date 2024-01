Najlepszy program do edycji i konwersji PDF: UPDF

Problemy zaczynają się, gdy chcemy je jednak w jakiś sposób zmienić. Mimo że wiele dostępnych programów umożliwia odczyt plików PDF, niewiele z nich pozwala na wprowadzanie do nich zmian. W tym właśnie momencie na scenę wkraczają programy stworzone specjalnie do ich edycji.

Jednym z nich jest UPDF, program do obsługi i edycji plików PDF oparty na sztucznej inteligencji, który można wykorzystywać na wielu urządzeniach i systemach operacyjnych. Niezależnie od tego, czy pracujesz na komputerze PC, Macu, telefonie z Androidem czy iOS, UPDF pomoże Ci w łatwy sposób wykonać wiele zadań i operacji. Co jest w tym wszystkim najlepsze? Jedna licencja wystarczy, aby uzyskać możliwość edycji plików PDF w dowolnym miejscu, czasie, na wszystkich urządzeniach. Nie czekaj i kup licencję UPDF już teraz, oszczędzając aż 63%.

Przyjrzyjmy się bliżej temu interesującemu kawałkowi kodu.

UPDF – Pełna recenzja

Przyjrzymy się teraz bliżej UPDF i jego możliwościom edycji plików PDF. Po pierwsze - UPDF nie jest pierwszym lepszym programem do edycji. W przeciwieństwie do większości oprogramowania jest to prawdziwa nowa jakość na rynku.

Niezależnie od tego, czy chcesz edytować raport zapisany w formacie PDF, dodać odpowiedni przypis w pliku, który ułatwi Ci współpracę z innymi ludźmi w zespole, czy podpisać formularz - UPDF sprawi, że to wszystko będzie możliwe!

Jego możliwości na tym się nie kończą.

UPDF oferuje szeroki zestaw zróżnicowanych funkcji, które sprawią, że uwiniesz się z każdym zadaniem, związanym z formatem PDF, w mgnieniu oka! Poniżej znajdziesz krótki opis każdej z nich.

1. Czytanie i dodawanie adnotacji do plików PDF

Jeśli pracujesz nad ważnym projektem z kilkoma osobami i chcesz przejrzeć raport z pracy, by wiedzieć na jakim etapie się znajdujecie, UPDF bez problemu Ci to umożliwi. Pozwala również na poprawienie czytelności plików dzięki możliwości wybrania konkretnego układu, w jakim się wyświetlają, możliwości tworzenia zakładek, tworzenia z pliku pokazu slajdów lub nawet ustawienia trybu ciemnego w przypadku korzystania z programu na komputerze Mac.

To nie wszystko.

To, co naprawdę nas zadziwiło, to wszechstronne funkcje w kwestii dodawania adnotacji. Program umożliwia dodawanie kolorowych podkreśleń, komentarzy, stempli, kształtów oraz ponad 100 naklejek! UPDF pozwala również podkreślać, przekreślać i dodawać zawijane linie, aby tekst był bardziej przejrzysty.

2. Edytowanie każdego elementu pliku PDF.

Dzięki UPDF możesz edytować wszystkie elementy pliku PDF. Niezależnie od tego, czy chcesz dodać więcej informacji, edytować, dodawać, usuwać lub przenosić obrazy, UPDF może zrobić wszystko! Możesz edytować tekst, obrazy i linki oraz dodawać znaki wodne, nagłówki i stopki w mgnieniu oka!

UPDF pozwala również dostosować tło plików PDF, dzięki czemu możesz sprawić, że staną się jeszcze bardziej atrakcyjne w odbiorze!

3. Dostęp do plików PDF na różnych urządzeniach za pomocą UPDF Cloud

Oprócz obsługi wielu urządzeń i systemów, UPDF jest wyposażony również w sporą dawkę miejsca w chmurze. Możesz przesłać zedytowaną i opatrzoną adnotacjami wersję dokumentu do UPDF Cloud, by uzyskać do niego dostęp na różnych urządzeniach. Możesz wrócić do pracy w miejscu, w którym się ona skończyła, bez względu na to, do jakiego urządzenia będziesz mieć akurat dostęp.

UPDF Cloud oferuje również dodatkowe bezpieczeństwo dokumentów dzięki wielowarstwowej technologii szyfrowania. Umożliwia również przyznawanie dostępu do plików PDF dla określonych użytkowników. Równie ciekawa jest możliwość określenia momentu wygaśnięcia oraz wyznaczenia limitów pobierania i drukowania udostępnianych linków.

4. Konwertuj pliki PDF do i z różnych formatów.

UPDF umożliwia konwersję do i z dużej liczby formatów plików. Możesz dzięki niemu z łatwością przekonwertować plik PDF do formatu PDF/A, Word, Excel, PPT lub CSV. Oprócz obsługi popularnych formatów z pakietu Office, UPDF umożliwia również konwersję do formatów HTML i XML.

Jego możliwości na tym się nie kończą.

UPDF idzie o krok dalej, umożliwiając konwersję do i z plików graficznych, takich jak PNG, JPEG, TIFF, a nawet BMP i GIF. Koniec z korzystaniem z kilku programów jednocześnie. Teraz możesz robić dosłownie wszystko używając wyłącznie UPDF!

5. Twórz, wypełniaj i podpisuj pliki PDF cyfrowo.

Jeśli chodzi o formularze PDF, UPDF umożliwia tworzenie, wypełnianie, podpisywanie i wysyłanie formularzy PDF w jednym okienku! UPDF oferuje doskonale działające narzędzia do tworzenia formularzy, tworzenie pól tekstowych, pól wyboru, przycisków, rozwijanych list i wiele innych opcji, które pomogą Ci w gromadzeniu potrzebnych informacji.

Pozwala również błyskawicznie wypełnić zarówno interaktywne, jak i nieinteraktywne formularze PDF; faktury, formularze podatkowe, umowy itp. W przypadku podpisywania plików PDF UPDF oferuje dwa sposoby uwierzytelniania umów i porozumień prawnych. Możesz podpisać formularz cyfrowo lub utworzyć i wstawić podpis elektroniczny do swoich dokumentów!

6. Przekształcanie skanów w edytowalne pliki PDF za pomocą OCR.

Wyobraź sobie, że masz kilka zeskanowanych plików PDF, które wymagają edycji. Brzmi jak masa roboty, prawda? Nie musisz się już martwić. Technologia OCR, w którą uzbrojony jest UPDF, oparta na sztucznej inteligencji, sprawia, że ich przerobienie nie będzie stanowić żadnego problemu.

UPDF pozwala konwertować skany dokumentów zapisane w formacie PDF do postaci edytowalnych plików PDF, które można przeszukiwać, z niezwykłą dokładnością i szybkością. Ponadto obsługuje i umożliwia konwersję w przypadku ponad 38 języków. Angielski, niemiecki, hiszpański, francuski? UPDF zna je wszystkie.

Jeśli chodzi wyświetlanie dokumentów, UPDF oferuje trzy układy dla konwertowanych plików PDF. Możesz wybrać układ równorzędny lub umieścić tekst nad lub pod obrazkami umieszczonymi na stronie.

7. Redagowanie poufnych informacji w plikach PDF.

Jeśli chcesz udostępniać pliki PDF zawierające poufne informacje, narzędzie redakcyjne UPDF może być dla Ciebie prawdziwym przełomem. Pozwala nie tylko redagować informacje tekstowe oraz obrazy, ale także całą stronę PDF.

Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać narzędzie do redagowania i zaznaczyć wybrany tekst, obraz lub stronę do redakcji. Pożegnaj się z obawami o wyciek danych i przywitaj się ze światem, w którym możesz bezpiecznie udostępniać pliki PDF!

8. Porządkuj i przetwarzaj pliki PDF.

Narzędzie UPDF do porządkowania plików PDF pozwala porządkować strony PDF w zaskakująco szybki sposób. Pozwala na dodawanie, usuwanie, dzielenie, przycinanie i obracanie stron PDF za pomocą kilku kliknięć. UPDF pozwala również przeciągać i upuszczać strony, aby zmienić ich układ w celu uzyskania bardziej zorganizowanego i czystszego obrazu.

Ale to, co naprawdę zrobiło na nas wrażenie, to możliwość przetwarzania wielu plików PDF jednocześnie. UPDF to prawdziwy czarodziej, który ułatwi każde zadanie, w ramach którego trzeba się zajmować plikami PDF. UPDF pozwala zaoszczędzić godziny żmudnej ręcznej pracy dzięki konwersji wsadowej, łączeniu, drukowaniu, a nawet szyfrowaniu wielu dokumentów.

UPDF AI: Doskonała pomoc w lepszym rozumieniu plików PDF

Wyobraź sobie, że masz złożony raport w formacie PDF, który należy szybko podsumować. Przed ręcznym napisaniem całego podsumowania należy przeczytać i zrozumieć obszerny dokument. Nie chce się żyć na samą myśl, prawda? Sztuczna inteligencja wbudowana w UPDF wykona to zadanie w kilka chwil.

AI, z którego korzysta UPDF, jest naprawdę świetne i umożliwia tłumaczenie, wyjaśnianie, pisanie, przepisywanie plików PDF. Odpowie również na Twoje pytania dotyczące ich zawartości. Daj szansę UPDF i ciesz się funkcjami najwyższej klasy.

1. Dokładne tłumaczenie plików PDF

UPDF AI pozwala tłumaczyć na i z ponad 38 języków. Niezależnie od tego, czy chcesz zrozumieć artykuł naukowy, czy raport z projektu w języku francuskim, hiszpańskim, chińskim lub arabskim - UPDF Ci to umożliwi! Pożegnaj się z przełączaniem między tysiącem aplikacji do tłumaczenia i czytnikami plików PDF. Zapoznawaj się z dokumentami PDF bez barier dzięki UPDF AI.

2. Podsumowanie i szybkie wyjaśnienie plików PDF

Jeśli musisz podsumowywać długie raporty lub dokumenty w krótkim czasie, zacznij korzystać z UPDF, który robi to z niezwykłą dokładnością. Dzięki głębokiemu zrozumieniu tekstu możesz uzyskać szczegółowe wyjaśnienia skomplikowanych informacji oraz użytych zwrotów.

Niezależnie od tego, czy jesteś uczniem pracującym nad zadaniem, czy dziennikarzem poszukującym informacji, UPDF AI usprawni Twoją naukę dzięki skutecznemu podsumowywaniu i wyjaśnianiu złożonych wykresów, paragrafów i sformułowań.

3. Szybkie pisanie, przepisywanie i komunikacja z plikami PDF

UPDF AI oferuje dwa tryby interakcji ze swoim chatbotem: funkcje Zapytaj i Czat. Tryb Zapytaj umożliwia przesłanie i przetworzenie dokumentu przez AI. Następnie możesz natychmiast uzyskać odpowiedzi i zmienić ważną część dokumentu.

Tryb Czat pozwala wyjść poza granice pliku PDF i rozmawiać z UPDF AI o dosłownie wszystkim. Od ulubionych piłkarzy po interesujące ciekawostki - UPDF AI odpowie na wszystkie Twoje pytania!

Intuicyjny interfejs

Teraz, gdy wiesz, że UPDF to nie tylko edytor PDF, ale pełny zestaw narzędzi do obsługi plików PDF, przyjrzyjmy się pokrótce jego interfejsowi.

Gdy tylko uruchomisz UPDF, zwrócisz uwagę na minimalistyczny i nowoczesny interfejs. Jest nasycony odrobiną odświeżająco jasnych kolorów, które są przyjemne dla oczu.

UPDF wyznacza standardy w kwestii nawigacji i łatwego dostępu do wszystkich narzędzi. Nie musisz szukać wybranej funkcji w rozwijanym menu lub przeszukiwać list. UPDF umożliwia dostęp do wszystkich narzędzi bezpośrednio z boku okna operacyjnego.

Tym, co naprawdę wyróżnia UPDF, jest to, że umożliwia korzystanie z zaawansowanych narzędzi, nie wymagając jednocześnie posiadania zaawansowanej wiedzy. Niezależnie od tego, czy znasz się na technologii, czy nie, UPDF umożliwi Ci korzystanie z najlepszych narzędzi do obsługi plików PDF!

Podsumowanie

UPDF to nie tylko edytor PDF, ale pełny zestaw zróżnicowanych funkcji do zarządzania dokumentami PDF, które znacznie ułatwią Ci pracę. Niezależnie od tego, czy chcesz edytować, dodawać adnotacje, konwertować, porządkować lub lepiej rozumieć pliki PDF, UPDF pomoże Ci we wszystkim.

Mimo obsługi zaawansowanych funkcji jest bardzo łatwy w użyciu i nawigacji. Oferuje również bardzo przyjazne dla kieszeni ceny w porównaniu z innymi programami na rynku, takimi jak Adobe Acrobat. Ponadto potrzebujesz tylko jednej licencji, aby uzyskać dostęp do UPDF na wszystkich urządzeniach i systemach operacyjnych.

Teraz możesz cieszyć się ekskluzywną 63% zniżką na UPDF Pro z AI. Nie przegap szansy, by cieszyć się UPDF w niewiarygodnie niskiej cenie!

Artykuł sponsorowany przez SUPERACE