Adobe wyjaśnia: Reader i Acrobat nie skanują wszystkich PDF‑ów

Do użytkowników oprogramowania Adobe Acrobat i Adobe Reader mogą trafić oficjalne e-maile z oświadczeniem producenta dotyczącym funkcji opartych na AI. Mowa o wdrożonym w lutym generatywnym podsumowaniu w programach do obsługi PDF-ów, które pozwala użytkownikowi szybciej zrozumieć treść dokumentu - co jak łatwo się domyślić, może być przydatne zwłaszcza w przypadku długich tekstów.