Dokument PDF: jak zabezpieczyć go hasłem?

PDF (Portable Document Format) to opracowany przez firmę Adobe Systems i udostępniony w 1993 roku, popularny format plików używany do przechowywania dokumentów z zachowaniem oryginalnego układu, czcionki, grafiki i innych elementów, niezależnie od programu, w którym zostały stworzone. Dokument w tym formacie będzie wyświetlany w identycznej formie niezależnie od urządzenia lub systemu operacyjnego.

Dzięki swojej uniwersalności, w formacie PDF zapisywane są dokumenty biurowe, książki elektroniczne, formularze, instrukcje obsługi, broszury, raporty, katalogi itp. Stosowany i powszechnie akceptowany jest on w bankowości, administracji publicznej, biznesie itp., a co za tym idzie dokumenty PDF często zawierać mogą poufne i prywatne dane , które warto zabezpieczyć.

Aby zabezpieczyć dostęp do PDF-a hasłem lub zablokować możliwość jego edycji, wydruku itp. posłużymy się darmowym narzędziem PDFCreator . Nie wymaga od użytkownika posiadania specjalistycznej wiedzy, a po wykonaniu prostej konfiguracji umożliwia błyskawiczne szyfrowanie danych przechowywanych w plikach PDF.

W oknie ustawień szyfrowania kliknij przycisk Ustaw hasła. Wedle uznania zdefiniuj hasło właściciela oraz użytkownika, które umożliwiają zabezpieczenie otwierania dokumentu oraz jego modyfikacji. Operację zatwierdź poprzez kliknięcie przycisku OK.

Teraz wybierz poziom zabezpieczeń, a także ustal w sekcji Pozwól użytkownikowi operacje możliwe do wykonania przez użytkownika (np. edycja, kopiowanie, drukowanie itp.). Zatwierdź przyciskiem OK i Zapisz.

Po poprawnym skonfigurowaniu PDFCreatora możemy teraz przejść na główną zakładkę Strona domowa i przystąpić do zabezpieczenia dokumentu PDF. W głównym oknie aplikacji kliknij Wybierz plik do konwersji i wybierz plik do zaszyfrowania. Następnie z listy dostępnych profili wybierz Zabezpieczony plik PDF i kliknij przycisk Zapisz.