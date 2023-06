Niemcy nie lubią Google Maps. Dziura na mapie Europy

Street View jest zdecydowanie jednym z ciekawszych narzędzi, które oferują Mapy Google . Nie tylko pod kątem umożliwienia wirtualnego "zwiedzania" różnych zakątków świata, ale też pod względem praktycznym. Street View ułatwia rozpoznanie danego miejsca, co bywa przydatne. Niemcy są jednak innego zdania i nie zgadzają się na powszechne korzystanie ze Street View .

Choć funkcji Street View w Google Maps można zarzucić sporo, zgadzamy się, że bywa użyteczna. Obywatele Niemiec mają jednak inne zdanie na ten temat. Ze względu na szacunek do własnej prywatności nie zgadzają się na działanie usługi na terenie Niemiec.

Niemcy cenią sobie prywatność. O ograniczeniu możliwości korzystania ze Street View nasi sąsiedzi zadecydowali w referendum. Nie zgodzili się oni na to, by Google wykonywał zdjęcia ich posesji, z tego względu usługa ta jest mocno ograniczona.

Pod kątem dostępności usługi Street View w Niemczech jest z pewnością gorzej niż w Polsce. Na temat można spojrzeć jednak także z drugiej strony. Obywatele Niemiec mocno cenią sobie prywatność, co w dzisiejszym świecie jest szczególnie trudne i zasługuje na uznanie. Do wyjaśnienia pozostaje tylko kwestia, czy walka z Mapami Google to jeszcze dbanie o prywatność, czy już obsesja na jej punkcie? Jakie jest wasze zdanie na ten temat?