Samochody Google znowu jeżdżą po Polsce. Sprawdź, gdzie je spotkasz

Google Street View to ciesząca się ogromną popularnością funkcja Mapy Google i Google Earth. Dzięki niej każdy z nas może zobaczyć panoramiczny widok z poziomu ulicy wybranego miejsca i poznać go w wirtualny sposób - nie ma tutaj znaczenia, czy znajduje się ono w Polsce, czy na drugim końcu świata, chociaż warto zaznaczyć, że funkcja dotyczy wybranych obszarów.

Samochody Google każdego roku wykonują ogromną liczbę zdjęć i zbierają kluczowe dane, dzięki którym mamy dostęp do aktualnych widoków otaczającego nas świata. Z udostępnionych przez giganta technologicznego informacji wynika, że będą one widoczne również na polskich drogach od marca do listopada 2023 r. Gdzie można się ich spodziewać? Lista miast dla poszczególnych województw znajduje się poniżej: