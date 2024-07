Nowa funkcja w mObywatelu. Zwiększy poziom bezpieczeństwa

Jak podaje redakcja serwisu cyberdefence24.pl, do tematu odniósł się wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Podkreślił on, że nowa funkcjonalność ma być dostępna jeszcze w sierpniu, co pomoże nam poczuć się bezpieczniej. Jej założeniem jest ułatwienie zgłaszania niebezpiecznych incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem.