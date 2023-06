Nowa funkcja WhatsApp. Meta ogłosiła powstanie kanałów

Póki co funkcja została uruchomiona w Kolumbii i Singapurze, a zaczęły z niej korzystać lokalne podmioty pożytku publicznego i międzynarodowi partnerzy. Dostęp do niej obejmie wkrótce większą liczbę krajów, a ostatecznym celem jest to, aby każdy z użytkowników WhatsAppa mógł założyć własny kanał.