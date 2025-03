Nowe gry w Androidzie Auto. Sprawdź na postoju

Android Auto obsługuje od teraz nowe gry na ekranie samochodu i to w inny sposób, niż dotychczas. O ile od lipca 2021 roku użytkownicy mogli włączać w Androidzie Auto tylko minigry zebrane w kolekcję w ramach aplikacji GameSnacks , teraz mowa o "pełnoprawnych", znanych tytułach, widniejących w menu Androida Auto jako odrębne aplikacje. Oczywiście podobnie jak wcześniej, można je uruchomić wyłącznie na postoju.

Nowe gry w Androidzie Auto to element dłuższej zapowiedzi zmian w całym Androidzie. Google wymienił przy okazji, że dzięki temu kierowcy będą mogli zagrać na ekranach samochodów w takie tytuły jak Heroes Saga, Candy Crush Soda Saga, Angry Birds 2 oraz Beach Buggy Racing . Komunikat nie jest jednoznaczny, czy na tę chwilę są to jedyne gry wprowadzone w ramach aktualizacji, czy wymieniono tylko niektóre.

Google nie wspomina również klarownie, czy gry pojawią się w Androidzie Auto dopiero w ramach kolejnej aktualizacji (najnowsze wydanie to 13.8), czy zostaną włączone po stronie serwera - co jest w tym przypadku popularną praktyką. W redakcji na tę chwilę nie udało nam się ich jednak uruchomić, co może sugerować, że użytkownicy powinni uzbroić się w chwilę cierpliwości, nim faktycznie zobaczą znane gry w samochodzie.