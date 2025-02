Android Auto 13.8 do pobrania. Na horyzoncie nowe aplikacje

Jak zwraca uwagę serwis 9to5Google po analizie pliku źródłowego z Androidem Auto 13.8, w kodzie pojawiły się kolejne wzmianki wskazujące na przygotowania do uruchomienia na szerszą skalę obsługi dodatkowych aplikacji w samochodzie . To realizacja zapowiedzi, zgodnie z którą do Androida Auto mają docelowo trafić aplikacje, które stworzono wcześniej na tablety (w tym YouTube czy Netflix) - po minimalnej przeróbce ze strony deweloperów. Android Auto 13.8 to kolejny krok na tej drodze.

Android Auto to drugi system, do którego ma trafić ta zmiana i zgodnie z zapowiedzią Google'a stanie się to "jeszcze w tym roku". Niedawno takie samo wdrożenie zrealizowano w kontekście Androida Automotive, do którego z dnia na dzień dotarło ponad 70 nowych aplikacji. Są dostępne dla kierowców tylko podczas postoju, ale nie zmienia to faktu, że mogą się przydać choćby podczas ładowania samochodu elektrycznego czy oczekiwania na innego członka rodziny załatwiającego jakieś sprawy.