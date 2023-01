Nowe kanały w telewizji naziemnej. Można je odbierać za darmo

Alfa TVP to kanał, który wystartował w grudniu 2022 r., ale do tej pory nadawany był tylko w internecie. Wynika to z faktu, że jest to stacja skierowana do młodszych widzów - przedstawicieli pokolenia alfa. Są to osoby urodzone po 2010 r. TVP najwidoczniej chce zawalczyć o uwagę młodszych telewidzów. W ofercie kanału znajdą się seriale młodzieżowe, seriale animowane, a także audycje edukacyjne i rozrywkowe.