Nowość w aplikacji PanParagon. Ominiesz drukowanie paragonu

PanParagon, aplikacja do przechowywania paragonów, otrzymała istotną aktualizację. Od teraz użytkownicy mogą korzystać z nowej funkcji o nazwie "dodaj e-paragon", która umożliwia pobieranie elektronicznego dowodu zakupu bezpośrednio z kasy do telefonu, eliminując konieczność drukowania paragonu na papierze.

Twórcy aplikacji PanParagon udostępnili również wersję aplikacji na smartwatche. To przełomowe rozwiązanie, które ma potencjał do zrewolucjonizowania codziennych zakupów. Antonina Grzelak, reprezentująca twórców aplikacji PanParagon, informuje, że aplikacja jest już zintegrowana z systemem Ministerstwa Finansów. Dzięki temu użytkownicy mają gwarancję możliwości pobierania e-paragonów bezpośrednio z kas sklepowych do aplikacji. Cały proces będzie przebiegać bez marnowania papieru.

Cały proces jest prosty, bezpieczny i wygodny. Od teraz użytkownik ma możliwość wygenerowania indywidualnego kodu identyfikacyjnego bezpośrednio w aplikacji PanParagon. Następnie można go łatwo zeskanować przy kasie, dzięki czemu e-paragon zostanie przesłany, wyświetlony i zapisany w aplikacji PanParagon.

Nowości w aplikacji PanParagon © Materiały prasowe

Wystarczy wejść w kafelek "dodaj e-paragon", a następnie wybrać opcję "wygeneruj identyfikator do e-paragonów". Po wykonaniu tych dwóch prostych kroków ukaże się stały, indywidualny kod do pobierania e-paragonów. Osoby, które na co dzień korzystają ze smartwacha będą mogli pobierać e-paragony przez zegarek.

Wystarczy pobrać aplikację na telefon, który jest połączony jest ze smartwatchem, a następnie przejść przez ścieżkę umożliwiającą pobieranie e-paragonów. Po kliknięciu w ikonę aplikacji na zegarku pojawi się identyfikator, który wystarczy zeskanować przy kasie, by elektroniczny dowód zakupu znalazł się na koncie użytkownika.

"Udostępniona nowa wersja aplikacji z rozszerzeniem na smartwache to duży krok w kierunku przyszłości i ukłon w stronę ekologii. Łącznie z drukami, które trafiają do klientów (lub do kosza) możemy mówić o milionowej skali i to tylko w obrębie naszego kraju. E-paragony w dużym stopniu rozwiązują problem generowania dodatkowych śmieci" – zauważa Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.