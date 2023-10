Centralny Rejestr Wyborców to istotna zmiana w administracji państwowej. Teraz to on, a nie lokalne urzędy, odpowiada za listy osób uprawnionych do głosowania w poszczególnych komisjach wyborczych. Z punktu widzenia wyborców, CRW ułatwia skuteczne oddanie głosu.

Miejsce, w którym możemy oddać swój głos podczas wyborów, jest co do zasady zależne od naszego miejsca zamieszkania. Niestety, nie zawsze jest to rozwiązanie praktyczne, ale dzięki CRW można tę sytuację zmienić. Korzystając z Profilu Zaufanego w CRW można: sprawdzić miejsce, w którym mamy obowiązek głosować,

złożyć wniosek o głosowanie w miejscu naszego stałego pobytu,

złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania nie wymaga osobistej wizyty w urzędzie gminy, która ma nas na swojej liście wyborców. Wszystkie urzędy gminy, ambasady i konsulaty obsługują potwierdzenie zmian zainicjowanych w CRW. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyda nam więc ten urząd, który jest nam najbliżej.

Jak to zrobić? Wystarczy, że odwiedzimy zakładkę usług dla obywatela na stronie gov.pl. Korzystając z Profilu Zaufanego, możemy zgłosić zmianę miejsca głosowania. To wystarczy, aby wniosek został zrealizowany i czekał na nas już po 5 dniach roboczych.

Podstawowe informacje z CRW są również dostępne w aplikacji mObywatel. Po zalogowaniu w aplikacji powinniśmy móc sprawdzić status naszych praw wyborczych oraz potwierdzić, która komisja czeka na nas w dniu wyborów.

Wpływ na wybory parlamentarne 2023

CRW jest pierwszym poważnym krokiem do przeprowadzenia wyborów online. Uprawnieni do głosowania wcześniej nie mieli możliwości tak łatwej i szybkiej zmiany miejsca, w którym wrzucą swój głos do urny.