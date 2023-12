Zmiany w aplikacji IKO. Klienci PKO BP zyskali nowe opcje

PKO Bank Polski korzysta z 19 botów konwersacyjnych, które wspierają obsługę klientów. Voiceboty wykorzystują sztuczną inteligencję między innymi do obsługi na infolinii, przypominania o spłacie zaległości, prowadzenia ankiet, badania skłonności do zakupu produktu oraz ochrony finansów klientów.

"Voiceboty PKO Banku Polskiego przeprowadzają ponad milion rozmów miesięcznie. Rozmawiają z klientami językiem naturalnym, czyli tak jak robimy to z rodziną i znajomymi (...) Asystent głosowy w IKO wie, że "wyślij hajs" oznacza przelew, a bot na infolinii zrozumie, że zgubienie portfela prawdopodobnie oznacza chęć zastrzeżenia karty. Oczywiście cały czas współpracują z konsultantami i wiedzą, że mogą na nich polegać jeśli same nie potrafią pomóc (...)" – mówi Dawid Kin, dyrektor Biura Rozwoju Sztucznej Inteligencji w PKO Banku Polskim.

Klienci PKO BP najczęściej kontaktują się z botem, który zajmuje się kierowaniem połączeń przychodzących na infolinię - zastępuje on interaktywne menu głosowe ("jeżeli jesteś klientem indywidualnym wciśnij 1"). Bot ten wita klienta i prosi o informację w jakiej sprawie dzwoni, a następnie kieruje go do odpowiedniego konsultanta, udziela odpowiedzi lub pomaga wykonać operację bankową od początku do końca.