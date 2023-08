Nowość w Google Chrome. Przeglądarka nas wyręczy

Sztuczna inteligencja nadal odgrywa jedną z głównych ról w temacie nowinek w przeglądarkach internetowych. Na oficjalnym blogu Google możemy przeczytać o nowych możliwościach, które zaoferowano we wczesnej wersji przeglądarki Google Chrome.

Google Search Generative Experience to eksperymentalna wersja wyszukiwarki Google, która bazuje na wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Jedna z najnowszych funkcji, które zostały wdrożone w SGE pozwala na generowanie definicji interesujących pojęć. Wystarczy najechać kursorem na dane słowo, by uzyskać podgląd definicji i zobaczyć związane z tematem wykresy czy grafiki. To jednak nie wszystko.