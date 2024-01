Google Chrome w samochodzie. Nowość dla nielicznych

Jak podaje serwis autoevolution , odnosząc się do zapowiedzi Google'a z targów CES w Las Vegas, kierowcy posiadający samochody wyposażone w Androida Automotive już niedługo będą mogli uruchomić na ekranie znaną wszystkim przeglądarkę Google Chrome i "normalnie" przeglądać internet. Oczywiście funkcja będzie ograniczona wyłącznie do sytuacji, w których samochód jest bezpiecznie zaparkowany .

Teoretycznie funkcja ma trafić do samochodów "jeszcze w tym roku", ale praktyka pokazuje, że Google nie zawsze dotrzymuje słowa co do podawanych ram czasowych. Nawet, jeśli terminu uda się dochować, realnie z Chrome'a w samochodach skorzysta tylko niewielka liczba kierowców, którzy posiadają najnowocześniejsze - i najczęściej drogie - samochody z Androidem Automotive. Dostępność systemu, wbrew wcześniejszym zapowiedziom producentów o planowanym już dawno masowym wdrażaniu w autach wszystkich klas, jest bowiem w praktyce nadal niska.