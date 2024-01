Google Chrome blokuje ciasteczka. Możesz włączyć ukrytą opcję

Blokowanie ciasteczek firm trzecich w Google Chrome to realizacja planu, który zapowiadany jest od lat. Chodzi o zapowiadane zwiększenie prywatności użytkowników, poprzez kierowanie do nich reklam na podstawie danych zbieranych wyłącznie w formie grupowej, przez co wskazanie konkretnego użytkownika po identyfikatorze czy w inny sposób ma zostać po prostu uniemożliwiona.