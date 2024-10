Nowość w Santanderze. Wykorzystasz aplikację mObywatel

Aby skorzystać z mObywatela do potwierdzenia tożsamości, w pierwszej kolejności trzeba zainstalować aplikację w telefonie i skutecznie się do niej zalogować. Wypełniając wniosek o nowe konto w Santanderze przy komputerze, na etapie weryfikacji pojawi się możliwość zeskanowania kodu QR przez aplikację. Należy potwierdzić swoje dane i wyrazić zgodę na przekazanie ich do Santandera. Automat przekieruje użytkownika ponownie do formularza, gdzie wypełni pozostałe jego kroki.