Nowy atak na klientów ING. Oszuści oferują "korzystny" rabat

CSIRT KNF, czyli Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego, ostrzega przed najnowszym oszustwem wymierzonym w Polaków. Jest to już kolejna obserwowana w ostatnim czasie próba wykorzystania wizerunku znanej instytucji do przejęcia wrażliwych danych oraz kradzieży środków zgromadzonych na kontach bankowych ofiar.

W opisywanym wariancie oszuści oferują możliwość połączenia istniejącej karty ING Banku z "12 proc. cashbackiem na zakupach w supermarketach i sklepach spożywczych". Niektórym taka oferta może wydawać się bardzo korzystna, zwłaszcza że ceny żywności w Polsce stale rosną. Jedynym warunkiem "skorzystania" z oferty jest konieczność potwierdzenia danych karty bankowej poprzez wpisanie ich w specjalnie do tego przygotowanym formularzu. Wymagane dane to m.in. numer karty, jej data ważności, a także kod CVV (ang. Card Verification Value).