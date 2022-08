Oszustwo "na kod BLIK". Bank apeluje o ostrożność

Oszustwo "na kod BLIK" to dobrze znana metoda działania przestępców. BLIK to usługa, która pozwala w wygodny sposób płacić, przelewać i udostępniać pieniądze, ale jego specyfika sprawia też, że chętnie po wykorzystanie tej technologii sięgają przestępcy.

Scenariuszy, które stosują oszuści, jest kilka. ING Bank Śląski wspomina w komunikacie o podszywaniu się pod organy ścigania, pracowników banku lub innych instytucji. Czasem przestępcy starają się wzbudzać zaufanie, innym razem zastraszyć i zmusić do działania w pośpiechu. Niezmienne jest jednak to, do czego cała sytuacja zmierza, czyli do wykorzystania kodu BLIK podanego przez oszusta.