Nowy Wykop już dostępny. Użytkownicy zawiedzeni

Wszelkie zmiany mają to do siebie, że bywają trudne. Wprowadzając nową wersję Wykopu, właściciele serwisu z pewnością spodziewali się, że wielu użytkowników nie będzie za nią przepadać. Zmiana layoutu strony i jej funkcjonalności po tak wielu latach musiała przynieść głosy rozgoryczenia, w końcu "kiedyś było lepiej".

Nowy Wykop zadebiutował w nocy z 16 na 17 stycznia, wprowadzając sporo zmian. Nic dziwnego - użytkownicy serwisu zostali poinformowani o pracach nad jego nową wersją w połowie 2019 r., czasu na innowacje więc nie brakowało. Od teraz użytkownicy Wykopu mogą korzystać obok klasycznych tagów także z kategorii, które łączą grupy tagów. Możliwe jest też tworzenie własnych kategorii. To znacząco zmienia sposób przeglądania serwisu i jest to funkcja, na którą użytkownicy faktycznie nie powinni narzekać.

Twórcy serwisu chwalą się także naprawioną wyszukiwarką, która do tej pory miała bardzo ograniczoną skuteczność. Starsze wpisy były w serwisie niemożliwe do wyszukiwania. W tej chwili da się je przeglądać dzięki funkcji "Archiwum", które pozwala wyświetlić wpisy, które dodano w określonym miesiącu od początku funkcjonowania strony.

Powiedzieć, że po uruchomieniu nowej wersji Wykopu w serwisie zawrzało, to nic nie powiedzieć. Użytkownicy wylewają swoje żale, zgłaszając kolejne funkcje, które nie działają lub działają niesatysfakcjonująco. Wiele spośród wpisów, które można przeczytać na Mikroblogu to krytykowanie nowej wersji serwisu i "prośby" o przywrócenie jego starej wersji, na którą narzekano latami.

Nowa wersja serwisu mocno uderzyła w użytkowników, którzy korzystali z zewnętrznych aplikacji związanych z Wykopem- te przestały działać w związku ze zmianami w działaniu serwisu. Chodzi tu nie tylko o aplikacje do przeglądania serwisu, ale też te, które były tworzone jako narzędzia dla użytkowników, jak na przykład słynny profil AnonimoweMirkoWyznania, który wykorzystywany był do publikowania anonimowych wpisów w serwisie. Jego twórca, sokytsinolop, opublikował wpis, w którym przekazał, że to koniec działania profilu.