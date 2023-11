SMS na numer 799448084. Polacy przekazali 350 tys. wiadomości

Wiadomość SMS, która budzi podejrzenia co do zasady powinna zostać zignorowana przez odbiorcę, ale dla pewnością warto przekazać ją do analizy bezpieczeństwa przez zespół CERT Polska. Jest to możliwe dzięki uruchomionemu w tym celu specjalnemu numerowi: przekazując SMS na numer +48799448084 można mieć pewność, że trafi on w odpowiednie ręce i docelowo może pomóc zwiększyć bezpieczeństwo innych osób.