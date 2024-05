Korzystasz z mObywatela? Koniecznie zapisz numer telefonu

O możliwości zablokowania dostępu do danych w aplikacji mObywatel poinformowano w serwisie X, odpowiadając tym samym na jedno z najczęściej zadawanych pytań przez użytkowników. Jak się okazuje, blokadę można zrealizować na dwa sposoby . Pierwszy polega na ponownej aktywacji mObywatela w innym urządzeniu (wówczas aplikacja automatycznie przestaje działać w dotychczasowym telefonie).

Nie każdy jednak jest w stanie "od ręki" uruchomić nowy smartfon na wypadek kradzieży czy zgubienia telefonu . Z tego powodu druga metoda wydaje się więc dużo bardziej praktyczna. Mowa o możliwości wykonania telefonu pod numer +422535474 - to infolinia dla użytkowników mObywatela, gdzie aplikację również można zdalnie zablokować.

Wspomniany numer +422535474 warto więc zapisać w bezpiecznym miejscu (innym niż książka telefoniczna smartfonu, który może się zgubić), by w razie potrzeby móc z niego skorzystać, nie szukając go w pośpiechu w internecie.

W samej książce adresowej w smartfonie warto z kolei zapisać numer 8080, który obsługiwany jest przez CERT Polska i może pomóc ograniczyć skalę ataków za pośrednictwem fałszywych SMS-ów. Na numer 8080 wystarczy przekazać podejrzaną wiadomość, by została sprawdzona pod kątem bezpieczeństwa. Od niedawna każdy, kto przesyła w ten sposób SMS-y do analizy przyczynia się do stworzenia listy wspomagającej odgórne blokowanie phishingu przez operatorów komórkowych.