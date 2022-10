Office 2007 wiecznie żywy: wirusy dalej na niego czyhają

Był… i okazuje się, że dalej jest. Wersja 2007 wydaje się mieć wciąż całkiem spore grono użytkowników. Inaczej nie da się wytłumaczyć nadal ponawianych kampanii mailowych, w języku polskim i angielskim, celujących w podatność CVE-2017-11882 . Jest to dziura w Edytorze Równań , dość poważna. Większość złośliwego oprogramowania dystrybuowanego przez pliki Office ma postać makr (które trzeba samodzielnie uruchomić!), ale niniejsza podatność makr nie wymaga, co czyni ją groźną.

Wystarczy samo otwarcie dokumentu, by złośliwa zawartość przenoszona przez "równanie" się wykonała. To dlatego, że równania umieszczane w dokumentach Office za pomocą klasycznego Edytora Równań nie są tak naprawdę elementami formatu DOC/DOCX. Są to osadzone obiekty OLE, edytowane nie za pomocą samego pakietu Office, a z wykorzystaniem dołączonych do niego wtyczek. Jedną z nich jest właśnie Edytor Równań (EQNEDT32.EXE).