Orlen Vitay hitem w telefonach. Polacy "rzucili się" na promocję na paliwo

Trudno nie odnieść więc wrażenia, że Polacy "rzucili się" na promocję stacji i chcą kupować paliwo taniej, do czego koniecznie jest zarejestrowanie się w aplikacji Orlen Vitay. Konieczne jest do tego wypełnienie formularza w programie, a w nim podanie m.in. imienia, nazwiska, adresu e-mail i ustalenie hasła logowania. Wówczas użytkownik dołączy do programu lojalnościowego Vitay i w efekcie będzie mógł skorzystać z niższych cen paliw.