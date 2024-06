Ostrzeżenie Alior Banku. Dotyczy wszystkich klientów

Następstwa niestosowania się do wymienionych zasad sprowadzają się do zagrożenia utraty pieniędzy z konta lub wykradania danych z telefonu, gdyby zainstalowano w nim zainfekowaną aplikację, do której prowadził kod QR. Warto pamiętać, że z konta nie zawsze znikają wszystkie środki od razu. Przestępcy mogą również wykorzystać wykradzione numery karty płatniczej, by podpiąć ją do spreparowanej usługi, a w ten sposób regularnie pobierać niewielkie kwoty z konta ofiary (która może tego przez długi czas nie zauważyć, jeśli nie kontroluje stanu konta co do złotówki na bieżąco).