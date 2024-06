CERT Orange ostrzega: uwaga na SMS z imieniem i nazwiskiem

CERT Orange Polska apeluje, by z ostrożnością podchodzić do SMS-ów, nawet jeśli pojawia się w nich autentyczne imię i nazwisko adresata. Oszuści pozyskali bazę danych, którą wykorzystują do phishingu i deklarują możliwość odebrania rzekomych nagród po kliknięciu łącza. To przekręt.