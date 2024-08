Ostrzeżenie CSIRT KNF. Fałszywa strona logowania do banku

CSIRT KNF apeluje do Polaków, by uważali podczas logowania się do bankowości internetowej. Tym razem na tapet trafiła fałszywa strona BNP Paribas, która wizualnie skutecznie udaje prawdziwą stronę logowania do bankowości internetowej BNP, ale w praktyce widnieje pod fałszywym adresem www. Zerkając na pasek adresu można łatwo zweryfikować, że jest to podrobiona strona i formularz wyłudzający dane.