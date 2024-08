ING Bank Śląski opublikował ważny komunikat bezpieczeństwa

ING Bank Śląski ostrzega klientów, by uważali na linki, które mogą prowadzić do fałszywych stron. Klikając machinalnie łącza, które można dostać w wiadomościach SMS czy przez komunikator, można trafić na fałszywą stronę logowania do bankowości czy systemu przesyłek kurierskich. Będąc przekonanym, że formularze są autentyczne, w praktyce ofiara nie loguje się do banku lub nie zamawia dostawy, a jedynie przekazuje dane osobowe, login i hasło na ręce osoby trzeciej. Kradzież pieniędzy przez atakującego to wtedy formalność.