Oszukiwał przez telefon. Policjanci zatrzymali podejrzanego

Oszustwa telefoniczne to popularny sposób wyłudzeń pieniędzy - przestępcy posługują się różnymi historiami, ale zawsze próbują przekonać ofiarę do przekazania pieniędzy. Nieświadome ofiary często dają się naciągnąć i tracą oszczędności życia. Niedawno Ministerstwo Cyfryzacji wystosowało apel do Polaków, by uważali na wszelkiego rodzaju próby oszustwa realizowane za pośrednictwem telefonów i internetu.