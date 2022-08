Oszustwo "na Spotify". Cyberprzestępcy dają 48 godzin

Cyberprzestępcy ochoczo podszywają się pod różne firmy czy instytucje zaufania publicznego. Mieliśmy już oszustwo "na PGE", "na Ministerstwo Finansów" , a ostatnio do tego grona dołączyło oszustwo "na Orlen" . Oprócz tego internetowi łupieżcy często udają pracowników banku czy firm pożyczkowych. Wszystko ma na celu wyłudzenie od potencjalnych ofiar pieniędzy lub wrażliwych danych osobowych.

LinkedIn, Microsoft, DHL, Amazon to ulubione marki oszustów

Tym razem jednak oszuści mają na celowniku subskrybentów Spotify Premium. W wiadomości w języku angielskim wysłanej najpewniej do losowych osób piszą o konieczności odnowienia subskrypcji i aktualizacji metody płatności. Dają na to 48 godzin – w przeciwnym razie mielibyśmy utracić dostęp do usługi. Treść e-maila brzmi następująco: