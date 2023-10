Apel Ministerstwa Cyfryzacji. Numer telefonu do zapisania

Taki schemat prowadzi do próby wyłudzenia pieniędzy . Oszust podający się za dziecko zakłada, że rodzic wierzy, iż pociecha ma finansowy problem i chętnie pomoże jednorazowym przelewem w wysokości kilku tysięcy, by pokryć niespodziewany koszt zakupu nowego urządzenia. Warto wiedzieć, że analogiczny atak to próba kontaktu "dawnego przyjaciela" , która na WhatsAppie kończy się dokładnie w taki sam sposób.

Ministerstwo Cyfryzacji apeluje, by w takich przypadkach zachować zimną krew, nie ulegać presji czasu i samodzielnie sprawdzić, czy numer dziecka faktycznie się zmienił. Nie ma prostszego sposobu od próby kontaktu na dotychczasowy numer telefonu (który tylko zdaniem oszusta nie jest już aktualny). Warto pamiętać, że wszystkie próby wyłudzenia i inne podejrzane SMS-y można zgłaszać bezpośrednio do zespołu CERT Polska do analizy bezpieczeństwa. Służy do tego specjalny numer +48799448084, który dla wygody warto zapisać w telefonie.