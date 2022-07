Tworzyli kampanie phishingowe. W końcu wpadli i usłyszeli 1875 zarzutów

Olsztyńska Policja poinformowała o zakończeniu nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie śledztwa, które dotyczyło działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się cyberprzestępczością. Oskarżeni m.in. rozsyłali do swoich ofiar SMS-y z informacją o konieczności uiszczenia dodatkowej opłaty i fałszywym linkiem, wykorzystywali skradzione dane do zaciągania pożyczek bankowych czy sprzedawali nieistniejący sprzęt. Osiem osób w wieku od 25 do 70 lat usłyszało łącznie 1875 zarzutów. Grozi im kara do 14 lat pozbawienia wolności.