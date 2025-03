Oszuści podszywają się pod Decathlon. Kuszą fałszywymi konkursami

Hakerzy mogą podejrzeć, co oglądasz na monitorze

W ostatnim czasie coraz częściej dochodzi do internetowych oszustw, w których wykorzystywana jest popularna marka sklepów sportowych – Decathlon. Na platformach społecznościowych, takich jak Facebook, pojawiło się wiele fałszywych konkursów.

Decathlon to marka o globalnym światowym, dlatego cyberprzestępcy wykorzystują te same sposoby działania w różnych częściach świata. Problem ten został już zauważony przez filipiński oddział firmy, a podobne działania oszustów zaobserwowano także w krajach Beneluksu, Hiszpanii oraz Czechach. Oszuści internetowi nieustannie dopasowują swoje metody do użytkowników w danym kraju i używanego przez nich języka, co utrudnia rozpoznanie fałszywych stron.

Uważaj na fałszywe konkursy

Scenariusz takich oszustw wygląda zazwyczaj bardzo podobnie: fikcyjne konto na Facebooku publikuje post z informacją o domniemanym konkursie organizowanym przez sklepy Decathlon. Wśród oferowanych nagród mogą pojawić się plecaki, rowery albo inne atrakcyjne produkty. Taki profil może na pierwszy rzut oka sprawiać wrażenie wiarygodnego, jednak często ma podejrzanie mało fanów lub – przeciwnie – dużą liczbę obserwujących, którzy po dokładniejszym sprawdzeniu okazują się nieprawdziwymi kontami.

Tego typu posty oszustów zdobywają wiele reakcji i komentarzy, co może sprawiać wrażenie prawdziwego zainteresowania ze strony użytkowników. Niektórzy internauci publikują nawet zdjęcia domniemanych nagród, co dodatkowo wzmacnia wiarygodność oszustwa. W rzeczywistości większość tych kont to fałszywe profile lub przejęte przez cyberprzestępców konta prawdziwych osób.

Fałszywe konkursy nie są nowością. Już w 2023 r. informowaliśmy, że cyberprzestępcy podszywają się pod Decathlon.

Fałszywe strony internetowe – pułapka na użytkowników

Przestępcy kuszą cię obietnicą nagrody, zachęcając do kliknięcia w link zamieszczony w fałszywych postach, który prowadzi do strony internetowej łudząco podobnej do oficjalnej witryny Decathlon. Jednak przy bliższym przyjrzeniu się można zauważyć pewne niepokojące szczegóły: Adres strony internetowej nie odpowiada oficjalnemu adresowi Decathlon.

Logo Decathlon, ikonka koszyka czy sekcja użytkownika są nieaktywne i nie działają poprawnie.

Na stronie znajduje się element przypominający rozmowy z Facebooka, ale w rzeczywistości to tylko obraz, który nie ma żadnych funkcji interaktywnych. Kluczowym elementem tego oszustwa jest sam konkurs – bez względu na to, jakie odpowiedzi udzielisz, zawsze "wygrywasz" i zostajesz poproszony o uiszczenie niewielkiej opłaty weryfikacyjnej (na przykład w Czechach wynosi ona 49,90 CZK). Taka kwota wydaje się na tyle niska, że wiele osób bez zastanowienia podaje dane swojej karty płatniczej, co w rezultacie prowadzi do kradzieży pieniędzy z konta.