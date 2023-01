Ktoś podszywa się pod Decathlon. Tej ofercie trudno zaufać

Z naszą redakcją skontaktował się pan Stefan, który zwrócił uwagę na otrzymanie wiadomości e-mail, którą trudno traktować poważnie. Ktoś wykorzystuje wizerunek firmy Decathlon i deklaruje możliwość wygrania roweru, ale nie trzeba dogłębnej analizy, by zauważyć, że to próba ataku. W wiadomości brakuje polskich znaków diakrytycznych, niektóre są zastąpione symbolem "?", a nadawca nawet nie stara się udawać, że e-mail został wysłany z adresu choćby podobnego do autentycznego.