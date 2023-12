Oszustwo na InPost. Na tę sztuczkę łatwo się nabrać

Oszustwo "na paczkę" czy "na kuriera" to jeden z częściej spotykanych wariantów oszustw SMS. Szczególnie w okresie przedświątecznym od jakiegoś czasu odnotowujemy zwiększoną aktywność cyberprzestępców, próbujących wyłudzić dane lub pieniądze, podszywając się przy tym pod firmy kurierskie.

Co ciekawe, wiadomość SMS "wpadła" do wspólnego wątku z otrzymywanymi wcześniej oficjalnymi wiadomościami od InPostu. Taka metoda działania oszustów sprawia, że łatwiej nabrać się na ich działania. Jeśli wiadomość pojawia się w tym samym wątku, co inne wiadomości od zaufanego nadawcy, łatwiej jest stracić czujność i otworzyć przesłany link.