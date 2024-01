Przesyłka od DHL? Lepiej sprawdź ją dwa razy

W przypadku podszywania się pod firmę DHL mamy do czynienia z dwoma wariantami wiadomości SMS, których treść przytacza CERT Orange:

DHL: Przesyłka PL258626323BD podlega opłatom celnym (2,99 zł), przejdź do hxxps://oplaty-dhI.pl/, aby wznowić dostawę

DHL: Przesyłka PL258626323BD podlega opłatom celnym (2,99 zł), przejdź do hxxps://expressdhI24.pl/

Po otwarciu któregoś z przesłanych linków zostaniemy przeniesieni na fałszywą stronę, przypominającą autentyczną stronę firmy kurierskiej. Tam zostaniemy poproszeni o podanie szeregu danych, takich jak numer karty płatniczej czy dane logowania do banku.

Aby ochronić się przed takim oszustwem, dobrze jest skopiować numer przesyłki i wprowadzić go na stronie internetowej przewoźnika w sekcji służącej do monitorowania przesyłek. Czasem może się zdarzyć, że przesłany przez oszusta numer przesyłki jest autentyczny, ale nie będzie dotyczył paczki nadanej do nas.