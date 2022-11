Fałszywe wiadomości SMS mogą być rozsyłane m.in. z numerów 725713944 oraz 725812696. Jak wynika ze zgłoszenia naszej czytelniczki, w treści takiego SMS-a można znaleźć fałszywy link prowadzący do spreparowanego serwisu płatności. To początek drogi do utraty pieniędzy.

Fałszywe wiadomości SMS o paczkach to co do zasady nic nowego, ale zagrożenie jest poważne zwłaszcza w okresie przedświątecznym. Oszuści liczą, że trafią na osobę zabieganą, odruchowo klikającą w linki i tym sposobem przekonają ją, że "paczka wstrzymana z tytułu niedopłaty" niewielkiej kwoty to prawda. Nic bardziej mylnego.

Taki komunikat w SMS-ie to oczywiście oszustwo, w praktyce rozsyłane do losowych Polaków. Według jednego z najnowszych zgłoszeń, które trafiły do redakcji, takie wiadomości dochodzą m.in. z numerów 725713944 oraz 725812696. Nasza czytelniczka dostała dwa identyczne SMS-y w ciągu kilku godzin, wysłane jednak z różnych numerów.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy Jeden z dwóch fałszywych SMS-ów o tej samej treści

Oszuści szukają stale nowych metod na wzbudzenie zaufania wśród odbiorców SMS-ów. W tym przypadku można zakładać, że celem jest przekonanie odbiorcy o autentyczności sprawy właśnie z uwagi na kontakt z dwóch numerów. Każdy taki przypadek jest jednak próbą kradzieży pieniędzy.

Jeśli ofiara kliknie w link, trafi na stronę ze spreparowanym formularzem szybkich płatności, za pomocą którego nieświadomie przekaże login, hasło i kod z SMS-a uwierzytelniającego prosto na ręce atakujących. Kradzież pieniędzy z konta to na tym etapie formalność.

Jak zawsze w takim przypadku radzimy przede wszystkim zachować zimną krew i nie reagować pochopnie. W razie wątpliwości w sprawie dostawy, proponujemy na własną rękę skontaktować się z przewoźnikiem lub sklepem. Kliknięcie linku to z kolei proszenie się o kłopoty, więc nie należy tego robić. Zamiast tego można przesłać wiadomość do analizy przez zespół w CERT Polska lub dodać numer do czarnej listy w telefonie.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl