Uważaj na SMS-y z numerów 724465412 i 795471907. To oszustwo

Zakupy w internecie co do zasady są bezpieczne. Jednak oszuści starają się znaleźć sposób na to, by nawet najbardziej czujnych internautów naciągnąć na pieniądze. Od początku grudnia obserwujemy trend polegający na przesyłaniu wiadomości informujących o zatrzymaniu przesyłki lub nieudanej próbie jej doręczenia.