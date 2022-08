Google Maps czy Yanosik? Wyniki popularności zaskakują

Google Maps to najpopularniejsza aplikacja wśród Polaków w kategorii map i lokalizatorów. Nie powinno to nikogo dziwić, jest to w końcu część pakietu domyślnie zainstalowanych aplikacji na smartfonach z Androidem. Według doniesień serwisu Wirtualne Media z Map Google korzysta 75 proc. polskich internautów. Z badań Mediapanelu wynika, że w maju 2022 roku aplikacja mogła pochwalić się ponad 22 milionami realnych użytkowników.

Wyniki badań mogą udowadniać kilka faktów. Po pierwsze - Yanosik towarzyszy nam podczas długich podróży. Nie powinno to dziwić, aplikacja jest stworzona przede wszystkim z myślą o kierowcach. Mapy Google mogą być z kolei wykorzystywane do częstszego sprawdzania krótszych tras (na przykład pieszych) lub do wyszukiwania konkretnych miejsc, co odbija się na średnim czasie korzystania z aplikacji.