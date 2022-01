Oszustwo na OLX. Wypłacili pieniądze mimo braku środków

Oszustwo przebiegło w klasyczny sposób. Złodziej odzywa się do osoby sprzedającej jakikolwiek przedmiot w serwisie OLX i prosi o wysyłkę. Przesyła wówczas link, który rzekomo ma służyć do przeprowadzenia płatności. W rzeczywistości spełnia on funkcję złodzieja naszych wrażliwych danych.