Podszywają się pod infolinię ZUS. Sfałszowali numer i nazwę dzwoniącego

W ostatnim czasie przestępcy podszywają się pod kolejne firmy i organizacje. Wielokrotnie informowaliśmy o fałszywych SMS-ach od firm kurierskich czy spreparowanych stronach bankowości internetowej. Tym razem oszuści poszli o krok dalej i dzwonią do klientów, podając się za ZUS.

"Dostajemy sygnały od klientów, że oszuści podszywają się pod numer infolinii ZUS. Bądź ostrożny" – napisał na Twitterze Zakład Ubezpieczeń Społecznych. "Numer i nazwę dzwoniącego, które wyświetlają się na ekranie telefonu, da się zafałszować. Nie podawaj dzwoniącemu danych osobowych, w tym danych logowania do #PUE ZUS" – wyjaśnia.

Oszustwo, które wykorzystują przestępcy to tzw. spoofing. Polega on na podszywaniu się pod inną osobę lub organizację w celu przejęcia danych, zainstalowania złośliwego oprogramowania lub ominięcia mechanizmu kontroli dostępu. Jeśli ZUS zadzwoni do ciebie, najlepszym rozwiązaniem będzie odrzucenie połączenia i oddzwonienie. W końcu istnieje prawdopodobieństwo, że po drugiej stronie znajduje się prawdziwy zakład.