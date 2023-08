Oszustwo na prezesa polskiego urzędu. Przestępcy stosują dwie metody

Podobnie jak we wcześniejszych przypadkach, oszuści wysyłają do petentów fałszywe decyzje o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe i wzywają do wniesienia opłaty za świadectwa ochronne. Wymagana kwota jest podana w EURO, a bankowy rachunek płatności nie jest rachunkiem polskim (najczęściej są to rachunki prowadzone przez banki w Niemczech, na Litwie, Irlandii, Belgii czy Holandii).