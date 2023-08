Oszustwo, o którym się nie mówi - trudno je wykryć i jest groźne

Oszustwo na kody QR to właściwie rodzaj phishingu, ale w sprytniejszej, trudniej wykrywalnej formie. Z tego też powodu przygotowano nawet specjalne określenie takich oszustw – QRishing.

Przykład fałszywej wiadomości, która zachęcała do kliknięcia w kod QR

W przypadku omawianej kampanii przestępcy wysyłali sfałszowane wiadomości e-mail, które zachęcały do zeskanowania kodu QR. W teorii miało chodzić o procedury bezpieczeństwa i włączenie weryfikacji 2FA. Taka argumentacja mogła poprawić wiarygodność informacji.

Problem w tym, że link z kodu QR był sprytnie ukryty - oszuści zastosowali link z przekierowaniem przez domenę Bing.com, ciąg znaków istotny dla działań marketingowych i dopiero na końcu umieścili adres e-mail i link do strony docelowej (i do zakodowany w Base64).

Firmę Cofense ostrzega, że w ostatnim czasie widać nasilenie kampanii z oszustwami na kody QR. Co prawda dokładne zmierzenie skuteczności kampanii właściwie jest niemożliwy, ale w ostatnich miesiącach takich e-maili przybywa - w maju zanotowano wzrost o 270 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, w czerwcu było to aż 500 proc, a w lipcu 155 proc. Ciągle mówimy o wzroście zgłoszeń.