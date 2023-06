Pamiętasz tę tapetę? Microsoft ma niespodziankę

Nostalgia to silna broń, a duże firmy chętnie z niej korzystają. Microsoft nie ma zamiaru być wyjątkiem i także puszcza oko do starszych użytkowników, którzy są z firmą od dawna. Jeśli komuś brakuje kultowej łąki z tapety o nazwie "Idylla" lub "Bliss" w języku angielskim, powinien się ucieszyć.

Windows XP to system, który większość użytkowników wspominała dobrze. Jednym z czynników, który na to wpłynął, z pewnością mogły być kultowe już tła pulpitu. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim kultową tapetę "Idylla", prezentującą piękną zieloną łąkę. Lata mijają, a żaden inny system Microsoftu nie miał równie kultowej tapety. Na szczęście Gigant z Redmond przygotował nową wersję kultowej tapety, skrojoną pod nowe systemy, a przede wszystkim nowe ekrany.

Nowa wersja "Idylli" dostępna jest w rozdzielczości 4089 na 2726 pikseli, dzięki czemu spisze się bez zarzutów na większości monitorów, z których obecnie korzystają użytkownicy. Wprawne oko może dostrzec różnice między nową a starą wersją łąki - nie jest to tylko obraz udostępniony w innej rozdzielczości. Kultowa tapeta z systemu Windows XP to jednak nie wszystko, co przygotował Microsoft w ramach nostalgicznej paczki.