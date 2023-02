Pamiętasz logo Windows XP? Mogło wyglądać zupełnie inaczej

Casey Potter to uznany specjalista z branży graficzno-marketingowej. Lata temu pracował jako starszy projektant w studiu Frog Design, z którym Microsoft współpracował przy okazji tworzenia logo systemu Windows XP . Amerykański producent chciał, by nowy znak "zachował rozpoznawalne elementy, ale równocześnie wyrażał ewolucję w kierunku większej elastyczności i przyjazności dla użytkownika".

Mając w głowie te wytyczne, zespół projektantów z Frog Design opracował 50 różnych koncepcji logo. Część z nich rzeczywiście przypomina to, co prezentowały graficzne znaki poprzednich systemów z rodziny Windows, jak i to, co ostatecznie stało się oficjalnym znakiem "ikspeka", część jednak całkowicie się od niego różni: